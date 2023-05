Caso Vlahovic, Ulivieri su Gasperini e razzismo: "Se ci ripensa si corregge"

L'episodio di razzismo in Atalanta-Juventus contro Dusan Vlahovic continua a far discutere visto anche il recente precedente di Lukaku e non solo. Un tema delicato che andrebbe affrontato con vigoria e forza per espellerlo dagli stadi in maniera definitiva. Al termine della partita Gianpiero Gasperini, tecnico dei nerazzurri, ha rilasciato delle dichiarazioni discutibili sul razzismo. Parole commentate anche da Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, protagonista di recente di un botta e risposta con Mourinho.