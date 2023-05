Siviglia, verso la Juve: le condizioni di Fernando e Lamela, rebus Suso

La finale di Copa del Rey che ha fatto fermare la Liga per questo weekend non poteva arrivare in un momento migliore per il Siviglia. E già, perché in vista della gara d'andata delle semifinali di Europa League contro la Juventus di giovedì, lo staff medico del club andaluso avrà tutto il tempo necessario a rimettere in sesto una rosa che, negli ultimi giorni, ha perso più di qualche pezzo importante.

Oltre a dover rinunciare a Marcao e Joan Jordán - stagione praticamente finita per loro - José Luis Mendilibar era stato infatti costretto a far fronte, pochi minuti prima della sfida di campionato contro l’Espanyol, alle assenze impreviste di Fernando e Erik Lamela. Sia il brasiliano sia l’argentino, però, dovrebbero tornare già stamattina ad allenarsi assieme al resto del gruppo: «Sto già lavorando con i fisioterapisti per tornare al più presto in campo perché sta per cominciare un mese decisivo per tutti noi», ha fatto sapere il trequartista ex Roma. Stesso discorso per «l’affaticato» Bryan Gil e il «febbricitante» Tecatito Corona.