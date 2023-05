Vlahovic, il giorno dopo: il tweet Juve che gasa i tifosi

L'esultanza di Vlahovic dopo il gol del 2-0 segnato all' Atalanta in pieno recupero è ancora l'immagine del giorno: la punta serba ha esultato zittendo il pubblico bergamasco che l'aveva preso di mira con dei cori a sfondo razzista. Così la Juventus ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post dedicato proprio all'esultanza dell'ex viola, gesto che è costato all'attaccante il cartellino giallo estratto dall'arbitro Doveri : la sanzione non è piaciuta a società e tifosi, memori anche di ciò che è successo nella questione Lukaku-Gravina .

Vlahovic, i commenti al tweet della Juventus

Molti i commenti in risposta al tweet della Juventus a sostegno di Dusan Vlahovic: è ancora alto il "gasamento" dei tifosi bianconeri come riportano alcuni commenti "quanto gasa", "siamo ancora gasati", "quella mano fasciata non gliela togliete per nessun motivo" e "è una goduria infinita da ieri". Non passano inosservate anche le molte risposte dedicate a Gravina, reo di aver graziato Lukaku dopo che era stato ammonito per lo stesso motivo della punta serba: "Gravina si è fatto sentire?" e "La grazia è arrivata?" sono alcuni di questi. Ma non manca anche l'invito alla società a difendere Vlahovic e fare di tutto per togliergli quel giallo ritenuto ingiusto: "il massimo dello sforzo.... esponetevi e difendetelo come fosse Lukaku" e "DOVETE sostenerlo, difenderlo, aiutarlo, proteggerlo. DOVETE".