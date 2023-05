Elkann: Giuntoli? Decide Lui. La Juve non è problema ma soluzione

Il proprietario del club bianconeri ha fatto visita alla città partenopea e c'è stata l'occasione per parlare del futuro del club: “La Juventus non è il problema ma è parte della soluzione. Il presidente Ferrero e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino stanno facendo di tutto, come è sempre stato fatto, nel rispetto delle autorità per proteggere quelli che sono gli interessi della Juventus, dei suoi tifosi, ma soprattutto del calcio italiano e non solo. Indubbiamente per la Juventus è stato un anno molto difficile fuori dal campo, però la squadra ha dimostrato in campo di essere seconda, fino a oggi, di disputare giovedì la semifinale dell’Europa League e di combattere in modo da far sì che la Juventus sia e debba essere difesa in tutte le sedi”.