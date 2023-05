Juve, Allegri e la grande abbondanza: sarà tridente col Siviglia?

TORINO - Non era mai capitato ma Max Allegri può iniziare l’ultima seduta di allenamento con tutti gli effettivi a disposizione ad eccezione di un solo giocatore, De Sciglio, appena operato al ginocchio. Dunque abbondanza per il tecnico toscano che ora dovrà decidere quale Juve far scendere in campo sia a livello di titolari che di atteggiamento.