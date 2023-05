Di Maria, Juve-Siviglia: Allegri eccezionale. Futuro? Sto parlando col club

La sfida tra la Juventus e il Siviglia si avvicina sempre di più. I bianconeri vogliono raggiungere la finale di Europa League a tutti i costi, e per farlo vogliono imporsi fin dalla gara di andata in programma domani alle 21 all'Allianz Stadium. Nella conferenza stampa della vigilia, oltre ad Allegri che ha annunciato l'assenza di Bremer in difesa, ha parlato anche Angel Di Maria, uno dei giocatori più determinanti nel cammino europeo dei bianconeri. L'argentino ha dichiarato: "Le sensazioni sono molto buone, veniamo da una vittoria importante contro l’Atalanta che ci ha dato fiducia. Le partite di Europa League, come quelle di Champions, sono diverse dalle altre. Il Siviglia è molto forte, molto spesso arriva in finale e vince".

Juve-Siviglia, Di Maria: "Futuro? Stiamo parlando con il club" Sul suo futuro alla Juve: “Si parla tanto ma ora abbiamo la testa al Siviglia. È vero che stiamo parlando col club, io sono molto felice e contento qui. Speriamo che le cose vadano avanti per il meglio, a fine stagione vediamo cosa succederà". Quando gli viene chiesto se la partecipazione alle prossime coppe Europee sia un fattore decisivo per la sua permanenza, il Fideo risponde: "Non cambia assolutamente niente se andremo in Champions o meno per il mio futuro, l’ho detto più volte. Quello che è successo alla squadra con i punti? Cerchiamo di tenere la concentrazione pensando che siamo secondi. Abbiamo lavorato bene dopo notizie non facili, ma di queste cose si occupa la dirigenza. A noi tocca raggiungere gli obiettivi sul campo".

Juve-Siviglia, Di Maria: "Allegri è eccezionale" Di Maria ha poi dichiarato: "Con Allegri mi trovo bene, è eccezionale, ci fa lavorare in modo diverso rispetto a quanto avevo fatto in carriera. Inizialmente ho faticato un po', poi ho preso il ritmo e ora ho raggiunto un buon livello, sono in forma e mi sembra di averlo dimostrato negli ultimi mesi. Ho iniziato a lavorare meglio e questo mi ha aiutato a migliorare il rendimento. Questa è la cosa più importante, ora dobbiamo raggiungere la finale anche per tutti i tifosi. Speriamo anche di arrivare tra le prime quattro in classifica, poi vedremo". "L'Europa League è un trofeo che mi manca, ho giocato solo una semifinale con il Benfica, sono concentrato al 100%" ha aggiunto l'argentino.

