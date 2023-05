"Juve, il Siviglia è il re dell'Europa League": Castro sferza i bianconeri

Scattato il countdown per la semifinale d'andata di Europa League tra Juventus e Siviglia : appuntamento domani sera all' Allianz Stadium con start fissato alle ore 21. Ad infiammare la vigilia del match ci ha pensato il presidente degli spagnoli, José Castro Carmona , che in queste ore ha sì sottolineato la qualità presente nella rosa dei bianconeri, ma ha anche specificato come la squadra di Massimiliano Allegri affronterà "il re dell'Europa League".

Juve-Siviglia, la probabile formazione di Allegri

Juve-Siviglia, le parole di Castro

Queste le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Siviglia all'arrivo della squadra a Torino: "Una trasferta da giocare, se dovessimo passare il turno sarà finale. Le sensazioni sono buone, abbiamo sempre fatto cose diverse rispetto agli altri in questa competizione portando a casa tanti titoli. Favorito? Sicuramente la Juventus ha dei campioni: Pogba, Vlahovic, Cuadrado, ma per loro sono sarà facile giocare contro il re dell'Europa League. Importante non perdere a Torino: firmerei per un pareggio giocandoci poi tutto in casa nostra. Giocare al Sanchez-Pizjuan è complicato per chiunque, quando i supporter del Siviglia si uniscono alla squadra".

