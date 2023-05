Juventus-Siviglia, i convocati di Allegri: out Bremer

TORINO - Tutto pronto all'Allianz Stadium per l'andata della semifinale di Europa League tra Juventus e Siviglia. I bianconeri cercano davanti ai propri tifosi di creare il giusto vantaggio per poi completare l'opera settimana prossima in terra andalusa al Sanchez Pizjuan, ma l'impresa non è così semplice. Per il primo atto della doppia sfida con Menidilibar, Massimiliano Allegri ha diramato le sseguenti convocazioni: assente ovviamente De Sciglio e Bremer, ultima defezione che il tecnico bianconero aveva già comunicato in conferenza stampa.