Juventus, Soulé al Mondiale U20: il messaggio del club bianconero

Tra pochi giorni al via il Mondiale U20 . La manifestazione intercontinentale, giunta alla sua 23esima edizione, si svolgerà dal 20 maggio all'11 giugno in Argentina . E proprio l'albiceleste sarà, sulla carta, una delle protagoniste indiscussione del torneo, con un volto molto familiare al calcio italiano e, soprattutto alla Juventus : si tratta di Matias Soulé . Il classe 2003 prenderà infatti parte alla spedizione.

Soulé al Mondiale U20, il messaggio della Juve

Il fantasista classe 2003 non sarà tra i protagonisti del finale di stagione con Massimiliano Allegri, ma prenderà parte alla spedizione con l'Argentina per il Mondiale dedicato a chi è nato dopo il 1° gennaio 2023. Il club bianconero, sui propri canali social, ha voluto salutare Soulé augurandogli buona fortuna per il torneo. Questo il messaggio della Juve: "Matias Soulé parteciperà al Mondiale Under 20 con l'Argentina e oggi parte per raggiungere la sua Nazionale. In bocca al lupo, Mati!". L'Argentina, inserita nel gruppo A, debutterà proprio il 20 maggio contro l'Uzbekistan. Alla manifestazione prenderà parte anche l'Italia, inserita nel gruppo D e che debutterà il 21 maggio contro il Brasile.

