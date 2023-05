Fernando Llorente si ritira dal calcio: messaggio emozionante dell'ex Juve

In carriera ha vinto tantissimo, ha indossato alcune tra le maglie più gloriose del calcio, ha vissuto l'epoca d'oro della nazionale spagnola. Fernando Llorente ha dato definitivamente addio al calcio all'età di 38 ann i, lo ha fatto prima in diretta tv, poi con un emozionante post sui suoi canali social in cui ha ringraziato tutti coloro che lo hanno accompagnato in questo lungo viaggio. Lascia il calcio proprio nella settimana della doppia sfida tra Juventus e Siviglia , due delle tante squadre in cui ha militato, due club con cui ha vinto tanto.

Llorente dà l'addio al calcio

Questo il messaggio dello spagnolo con cui ha salutato la carriera da calciatore sul suo account Instagram: "Da quando ero piccolo sognavo di diventare un calciatore. Chi lo avrebbe detto che avrei vissuto tutto quello che il calcio è stato in grado di darmi nella vita. È stato un viaggio lungo, ma che grazie al sacrificio, all'umiltà e alla passione mi ha permesso di continuare a giocare in grandissime squadre, nelle quali ho sempre cercato di dare il meglio di me. Vorrei ringraziare tutti per le opportunità donatemi e per l'affetto dei tifosi che mi hanno sempre sostenuto in tutti questi anni. Sono stato un privilegiato per aver potuto godere di tutti i preziosi momenti che il gioco del calcio mi ha vivere e per tutte le grandi persone, amici, che durante il viaggio mi ha fatto conoscere. GRAZIE".

