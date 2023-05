Allegri come Rino Marchesi: il record negativo Juve resisteva dal 1968...

Juve, Allegri come Marchesi

Si avvia così verso la conclusione la stagione. Eguagliato di certo non lusinghiero per i bianconeri. Prima di Massimiliano Allegri (dal 2021 al 2023) per trovare l'ultimo allenatore della Juve a rimanere per due stagioni di fila senza trofei bisogna tornare indietro ai tempi di Rino Marchesi (dal 1986 al 1988).