Quei sette minuti che hanno cambiato la storia della Juve

SIVIGLIA - Sette minuti. La Juventus è stata qualificata per la finale di Europa League per soli sette minuti, l’intervallo tra il vantaggio di Vlahovic e il pareggio di Suso che ha sbriciolato le certezze del gruppo bianconero. Di nuovo. Sì: di nuovo perché questa dinamica è davvero la sintesi di una stagione, il compendio di fragilità individuali che si sommano e che contribuiscono così a creare una debolezza, anziché una forza. Il paradigma di queste ultime stagioni bianconere (non solo di questa, ma almeno delle ultime tre) durante le quali la somma (di talenti, di potenzialità, di danari profusi) non ha mai prodotto il totale che sarebbe stato legittimo attendersi da queste eccellenze o presunte tali. In definitiva, per quanto possa apparire banalmente brutale, il problema sta tutto lì: nell’adeguatezza dei protagonisti a recitare il ruolo da protagonista che ti richiede la militanza nella Juventus.