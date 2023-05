Chi è da Juve e chi no: ora le decisioni per ricominciare

Non c’è pace e non c’è gloria per questa Juventus e per il suo popolo in una stagione di sofferenza, ansia e delusione. Il sogno della finale di Europa League si spezza al termine di 120 che sono il fedele compendio della stagione, con l’illusione di farcela, le imperdonabili leggerezze, la difficoltà a metterla dentro, la sensazione che tutto debba essere improvvisato nella fase di possesso, che la squadra vada sempre un po’ più piano degli altri e che una parte del talento della rosa vada sprecato. La Juventus ieri ha combattuto (e non sempre era successo quest’anno), ma non può bastare per smussare gli spigoli di una sconfitta simbolica, per la modalità con quale è maturata nel corso delle due gare (la prima soprattutto), per la delusione che scava nel già martoriato umore dei suoi tifosi.