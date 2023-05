Tutta la Juve vicina a Fagioli: post social, valanga di commenti

Una semifinale di ritorno, quella persa contro il Siviglia, che ha lasciato l'amaro in bocca in casa Juventus. E non solo per il risultato in sé, ma anche perché dal match del Sanchez-Pizjuan è uscito malconcio Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco per un infortunio, chiudendo prima del previsto la stagione. Nel day after il calciatore bianconero ha voluto lanciare un messaggio attraverso i propri canali social.