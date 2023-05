La Juve, le parole di Giorgetti e la giustizia sportiva sotto processo

La storia del «sequestro dello stadio» che ha invaso siti e social può risultare un po’ fuorviante, perché il ragionamento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è molto più serio della boutade che ha finito per dare il titolo. Giorgetti è, infatti, il secondo ministro della Repubblica che, in pochi giorni, sostiene che la giustizia sportiva così com’è non può funzionare (l’altro era stato quello dello Sport Abodi). "Siamo arrivati al punto che i tifosi tifano per questo o quel giudice sportivo. Siamo arrivati a livelli parossistici del sistema. Serve uno sforzo collettivo per ripristinare un po’ di correttezza nei comportamenti e nei commenti. Come battuta, in termini prettamente economici, se la Juventus ha fatto un falso in bilancio perché gli devo togliere i punti? Se io ragionassi come Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza gli sequestro lo stadio, visto che è l’unica squadra che ha fatto lo stadio di proprietà gli creo un danno economico su quello. Va ripensato un po’ tutto, sennò diventa un casino".