Juve Women, il brutto ko e le scuse di Bonansea: il messaggio ai tifosi

Rabbia e delusione. Nonostante in campionato la Juventus Women abbia raggiunto il secondo posto, la sconfitta contro la Fiorentina ha lasciato un po' l'amaro in bocca per come è arrivato. Dalle parole di Montemurro fino ai post sui social, in particolare quello di Bonansea. La calciatrice bianconera ha, infatti, chiesto scusa per la prestazione messa in campo, ma ora la testa deve essere necessariamente messa al 100% ai prossimi obiettivi: in palio il 4 giugno c'è la Coppa Italia contro la Roma.