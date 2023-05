Allegri: “Ci schiacciano ogni volta che ci rialziamo ma la Juve tornerà”

Al termine della brutta sconfitta rimediata dalla Juventus in casa dell' Empoli ai microfoni si è presentato Massimiliano Allegri , che oltre a commentare la prestazione della squadra ha parlato anche della situazione fuori dal campo con la penalizzazione di 10 punti arrivata a pochi minuti dalla sfida del Castellani : "Racchiudere la stagione della Juve in una serata come questa credo sia molto riduttivo. Non troviamo alibi, noi siamo abituati a vincere e ora dobbiamo stringerci ancora di più, ci sono 6 punti in palio e ora arriva il Milan ".

Juventus, Allegri: "Situazione anomala"

ll tecnico bianconero ha continuato: "È una situazione strana, dieci minuti prima dell'inizio è arrivata la sentenza. Poi sul campo abbiamo preso gol alla prima occasione, avendo anche occasioni favorevoli con le quali potevamo accorciare. Non bisogna giustificare il crollo mentale, in questo momento dobbiamo stare zitti" per poi aggiungere: "Deve rimanere chiaro che sul campo siamo secondi, ci siamo trovati 10 punti sotto e avevamo l’occasione di giocarci l’accesso in Champions League con il Milan. Ai ragazzi non c'è da rimproverare nulla. L'eliminazione di Siviglia, oggi ti tolgono 10 punti, il rimbalzo è normale. Per tre mesi siamo stati sull'altalena, non sono giustificazioni ma è una situazione anomala".