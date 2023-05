Di Maria, litigio social: "Io con la Juve fino alla fine, tu no"

TORINO - Una stagione complessa quella della Juventus che tra i mille colpi di scena, l'ultimo la penalizzazione di 10 punti riformulata dalla Procura Federale, e sconfitte brucianti, come l'ultima di Empoli, deve anche tenere a bada i malumori dei tifosi. Questo è il caso di Angel Di Maria che non si è sottratto a un duro attacco ricevuto sui social network. Il fan aveva definito lui, Paredes e gli altri giocatori bianconeri dei "mercenari che non sanno cosa vuol dire avere la maglia della Juve addosso". Di Maria ha risposto in spagnolo: "Quello che non merita di avere la maglia sei tu. Perchè la squadra e i giocatori stanno dando il 100% fino alla fine. Quello che stai facendo è dimostrare che sei con la Juventus solo nei momenti belli e non in quelli brutti. Ti mando un grosso saluto. Io fino alla fine. Non come te". Non ci sta il Fideo che vuole chiudere al meglio l'annata bianconera a partire dal prossimo scontro diretto contro il Milan di Pioli.