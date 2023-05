Juve-Milan, quando parla Allegri: l'orario della conferenza stampa

TORINO - Dopo il pesante ko di Empoli nel match perso per 4-1 contro i toscani, la Juventus mette il Milan nel mirino e torna in campo per preparare il prossimo impegno di campionato di scena allo Stadium domenica sera alle 20:45 proprio contro i rossoneri di Stefano Pioli. Nella seduta odierna, come riporta il sito ufficiale della Juve, "il gruppo si è ritrovato questa mattina alla Continassa e ha focalizzato l'attenzione principalmente sui torelli, sulle esercitazioni con combinazioni d'attacco per la conclusione su cross e sulla costruzione della manovra contro il pressing".