Di Maria dà i voti alla Juventus: la sorpresa e il compagno più divertente

TORINO - Si è divertito a rispondere su "Residency", Angel Di Maria . Il giocatore argentino della Juventus - il cui futuro in bianconero è in discussione - si è messo alla prova sull'app nata per mettere in contatto tifosi e calciatori e ha parlato anche di alcuni compagni di squadra. Ad esempio, gli è stato domandato quali siano quelli più divertenti e che l'hanno sorpreso di più : "Il compagno più divertente è sicuramente Pinsoglio. Il giocatore che mi ha sorpreso di più alla Juve è stato Fagioli. È un grande giocatore con davanti un grande futuro. Mi ricorda Verratti".

Di Maria, le altre risposte su "Residency"

Sono tante le risposte date da Di Maria in questo gioco virtuale, andato in scena dieci giorni fa su Twitter. L'argentino ha ammesso di avere una passione per la PlayStation e Call of Duty in particolare, così come per gli animali. Non è riuscito a esprimere una preferenza tra pasta e pizza (ha scelto tutte e due le risposte), mentre non ha avuto dubbi nell'escludere l'ananas dalla pizza e nell'individuare l'asado argentino come piatto preferito. Tra l'estate e l'inverno, ha vinto al 100% la prima opzione. La musica preferita è la "cumbia", sebbene ascolti tutti i generi, e il film è "Gli intoccabili", perché "gli attori sono fantastici". Quando gli è stato domandato se si senta bene a Torino, ha risposto così: "Stiamo molto bene a Torino. Mi piacciono veramente le persone e il cibo". Per quanto riguarda i momenti più belli della sua vita: "La nascita delle mie figlie. Mentre a livello sportivo senza dubbio la vittoria del Mondiale in Qatar". A quella finale tra Francia e Argentina, tra l'altro, appartiene anche il suo gol preferito.