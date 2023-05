Salvare la Juve è anche salvarne l’onore

La risposta che conta la darà John Elkann

Sì, la Juventus ha fatto 69 punti e sarebbe in Champions, come sostiene giustamente Massimiliano Allegri, timoniere in una tempesta assurdamente perfetta, ma può bastare a cancellare diciassette sconfitte, tante brutte partite, il girone di Champions, le finali di Coppa Italia ed Europa League buttate via con prestazioni non all’altezza della situazione e gli zero trofei negli ultimi due anni? La risposta che conta la darà John Elkann, insieme alla nuova dirigenza della Juventus e non si farà attendere molto oltre il finale di campionato, quando si dovrà iniziare a costruire il futuro. Un futuro che la società sta cercando di sgombrare da eventuali penalizzazioni, racchiudendo le vicende giudiziarie in questa stagione. E in questo senso vanno lette le parole di Francesco Calvo che ha infilato una distrazione tipo quella di Gatti su Giroud. Perché no, non è acqua e non è passata la vicenda delle plusvalenze, è una ferita fresca che brucia ancora molto, proprio per la ragione spiegata dallo stesso Calvo che ha sottolineato una delle incongruenze più palesi della sentenza per le plusvalenze citando la «mancanza di proporzione» e spiegando come «Il processo è iniziato con un’accusa di violazione di un articolo e con la condanna per la violazione di un altro». Quella di Calvo è una dichiarazione uscita malissimo, perché in un momento così emotivamente delicato per il popolo bianconero la forma è sostanza e non si può sbagliare nel condividere un’idea o una strategia. Il ricorso contro la sentenza del -10, possibile ancora al Collegio di Garanzia dello Sport, è fondamentalmente inutile: la Corte Federale d’Appello ha applicato alla lettera quanto scritto dallo stesso Collegio (diminuendo il -15 in modo proporzionale alle assoluzioni di una parte dei dirigenti), è quindi piuttosto remota la possibilità che un ricorso possa essere qualcosa più di una perdita di tempo. Il messaggio passato dagli ambienti della giustizia sportiva, in questi ultimi cinque, tormentati, mesi è piuttosto chiaro: non si tratta di diritto, ma di politica, non si ragiona in termini giurisprudenziali, ma si amministra il potere.