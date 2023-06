Juve, la mediana "pesa": 15 milioni di problemi per il prossimo ds

Tutti i nodi della Juve, dalla A di Arthur alla Z di Zakaria. I bianconeri hanno un capitale tecnico disseminato per l’Europa , sotto forma di giocatori in prestito per essere rilanciato. Ma anche un problema imminente, dal momento che quasi tutti gli esuberi sono destinati in estate a rientrare alla base . E il cruccio non è certo quello del sovraffollamento alla Continassa, anche perché – in caso di una nuova guida tecnica in panchina – un elemento in precedenza messo da parte potrebbe invece rivelarsi prezioso per un nuovo progetto. Il vero nodo è quello del monte ingaggi, che dovrà scendere e che invece ora rischia di salire.

Il futuro di Arthur, Zakaria e McKennie

Prendere, per esempio, la mediana. Con Arthur e Zakaria, appunto, ma anche con McKennie, tutti profili destinati a tornare a Torino. I tre giocatori pesano, da soli, per quasi 15 milioni di euro all’anno: 6,4 lordi per il brasiliano, 3,9 per lo svizzero e 3,2 per l’americano. E proprio l’ex Barcellona, che rappresenta la voce più pesante per ingaggio, sta per far rientro dopo l’esperienza negativa al Liverpool: «Tornerà alla Juventus e dovremo pensare a una nuova soluzione, perché non rientra nei piani di Allegri», le odierne parole dell’agente Federico Pastorello. Lavoro per il prossimo direttore sportivo del club bianconero, dunque. A prescindere da chi sarà.

McKennie torna alla Juve