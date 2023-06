Elkann, la Juve e i principi base per risolvere al top le problematiche

TORINO - C’è del fluidismo... Direbbe Fiorello. Sintetizzando, con il suo neologismo, il fatto che la situazione è in evoluzione a trecentossessanta gradi. Nel senso che può svoltare a destra come a sinistra. Può portare a novità clamorose come invece alla scelta della restaurazione. Dunque, come direbbe Fiorello, sempre più mattatore tra l’altro con il suo divertentissimo programma “Viva Rai2”, c’è del fluidismo intorno alla situazione dell’allenatore della Juventus. Che in teoria dovrebbe essere chiara come l’acqua di fonte ma evidentemente così non è. Non è così nonostante il tecnico della società bianconera, Massimiliano Allegri, abbia un contratto per altre due stagioni per un costo complessivo lordo che sfiora i 40 milioni di euro se si considera tutto il suo staff. In realtà l’ingaggio del Signor Max è di 7,5 milioni di euro netti a stagione. Dunque nonostante questo vincolo non esattamente leggero come una piuma, da un punto di vista economico, le possibilità che tocchi a lui allenare la Juventus nella prossima stagione non sono il 100%.