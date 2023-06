Udinese-Juve, quando parla Allegri: l'orario della conferenza stampa

TORINO - "Domani è vigilia di Udinese-Juve. Alle 12:00, nella sala stampa dell'Allianz Stadium, si terrà la conferenza stampa di Mister Allegri, poi nel pomeriggio allenamento e, a seguire, partenza per Udine". In una nota diramata sul proprio sito ufficiale il club bianconero rende note date orario in cui il tecnico toscano risponderà alle domande dei cronisti per presentare la sfida in programma domenica 4 giugno alle ore 20.45 alla Dacia Arena - contro la formazione friulana guidata da Sottil - valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A.