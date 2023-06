Soulé, delusione social per il ko al Mondiale U20: la Juve lo rincuora

"Il calcio dà sempre una rivincita". Rabbia, lacrime, delusione. Sentimenti provocati dall'eliminazione dal Mondiale U20 in casa Argentina . Matias Soulé , come tanti altri compagni della Seleccion, ha postato un messaggio sui suoi social dopo la sconfitta contro la Nigeria agli ottavi di finale . Vestire la maglietta della propria Nazionale in una competizione iridata è motivo di grande orgoglio e farlo davanti al proprio pubblico è ancor più speciale. Purtroppo, però, la formazione del Ct Mascherano è uscita dalla competizione dopo aver disputato un ottimo girone, chiuso al primo posto con nove punti.

Argentina U20, Soulé, messaggio

Matias Soulé avrebbe preferito chiudere il Mondiale in altro modo, ma contro la Nigeria, lui e compagni, non sono riusciti a scardinare l'ottima difesa degli africani (ora ai quarti contro la Corea del Sud). Il centrocampista della Juventus ha voluto esprimere il suo rammarico con un messaggio sul proprio profilo Instagram: "Non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che volevamo, ma orgogliosi di sapere che abbiamo dato tutto per questi bellissimi colori. Grazie alle persone che ci hanno sostenuto dal primo giorno! Il calcio dà sempre una rivincita". Un post dove sono poi arrivare anche le risposte di tre compagni in bianconero: Di Maria, Barrenechea e Leandro Paredes, tutto con cuori e applausi.