Juve, i convocati di Allegri: out Bremer e Vlahovic, ci sono tre giovani

TORINO - Per l'ultima volta in questa stagione, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati. Sono ventidue i calciatori chiamati dal tecnico toscano in vista della trasferta alla Dacia Arena, valida per la 38ª giornata di campionato: domani sera (domenica 4 giugno), alle ore 20.45, i bianconeri sfideranno infatti l'Udinese di Sottil. Nella lista non figurano Vlahovic e Bremer, oltre a De Sciglio, Pogba e Kaio Jorge. Di seguito l'elenco completo.