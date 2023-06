Di Maria e l'addio alla Juve, Fagioli e la dedica emozionante sulla maglia

L'avventura di Angel Di Maria con la maglia della Juventus con ogni probabilità terminerà dopo l'ultimo match dei bianconeri in Serie A in casa dell'Udinese. L'argentino, nella sua esperienza a Torino, ha collezionato 39 presenze complessive tra tutte le competizioni realizzando 8 gol e 7 assist. Nel suo anno con la maglia bianconera il Fideo ha rivelato di essere stato impressionato in particolare da Nicolò Fagioli, che quest'anno ha avuto una crescita esponenziale guadagnandosi tra le altre cose il premio come miglior Under 23 della Serie A.