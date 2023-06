Ibrahimovic si ritira: il post della Juve e i migliori gol in bianconero

Zlatan Ibrahimovic lascia il calcio. Lo ha annunciato lo stesso svedese parlando a San Siro al termine di Milan-Verona: "E' arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi. Voglio ringraziare la mia famiglia e tutti quelli vicino a me per la pazienza, poi voglio ringraziare la mia seconda famiglia, i giocatori. Ringrazio il mister e lo staff per la responsabilità, i dirigenti per l'opportunità. E da ultimo, ma non per importanza, voglio ringraziare i tifosi" ha detto l'ex Juventus visibilmente commosso rivolgendosi direttamente ai tifosi rossoneri.