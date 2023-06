Yildiz, cuore e carattere: il messaggio social dedicato alla Juve

"Piedi per terra e testa alta". Kenan Yildiz ha aperto così il suo messaggio sui social per salutare la stagione appena conclusa. Il classe 2005 è reduce da un'annata importante a livello personale. Un talento cristallino che è partito dalla Primavera ed è arrivato fino a bussare le porte di Allegri , fermandosi alla Next Gen di Brambila . La Juventus con lui ha fatto un vero e proprio colpo per il futuro e il turco non ha mai smesso di dichiarare amore verso quei colori, il bianco e il nero , che sono diventati per lui subiti casa.

Kenan Yildiz dopo aver smaltito la delusione per l'eliminazione dai playoff scudetto in Primavera contro il Sassuolo, ha voluto salutare compagni, società e staff dopo una stagione conclusa con il piede sull'acceleratore. Ora un poò di riposo e poi di nuovo sotto per prepararsi al meglio per la prossima annata. "È stato un anno difficile tra momenti belli e duri. La stagione non si è conclusa come avremmo voluto, ma conserverò gli insegnamenti della sconfitta e la forza delle nostre vittorie, con l'esperienza come squadra e l'ambizione con cui affrontiamo il futuro. Compagni di squadra, allenatori, club e tifosi Fino Alla Fine e Forza Juve!". Yildiz ha già lo sguardo rivolto in avanti e intanto la Juve pensa a blindarlo.