Zaniolo e la story con Chiesa: un messaggio per la Juventus?

Zaniolo e la storia che fa sognare i tifosi della Juve

Il centrocampista ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae insieme a Chiesa. Pollice in su dell'esterno della Juventus e viso concentrato dell'ex Roma. In campo potrebbero giocare anche insieme, sulle rispettive fasce e chissà se il ct Mancini sono stia pensando ad una sorpresa in questa ottica. Dall'Italia alla Juventus, i tifosi sperano in un "messaggio". L'estate è lunga e il calciomercato è iniziato. Sarà il tempo a dare la sentenza.