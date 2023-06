Juve, Fagioli MVP di maggio: premiato alla Continassa

Un finale difficile, complice il brutto infortunio rimediato nella sfida di Europa League contro il Siviglia che l'ha costretto all'operazione e a concludere anzitempo la propria stagione. Ma quanto fatto precedentemente da Nicolò Fagioli è sotto gli occhi di tutti, e infatti il centrocampista, in questi giorni, ha fatto incetta di premi.

Fagioli, premi dalla EA Sports Fifa

Il centrocampista della Juventus, infatti, solo qualche giorno fa era stato premiato dalla Serie A come il miglior calciatore Under 23 del campionato. Un riconoscimenti importante, anche perché vinto a scapito di due calciatori che pure hanno fatto bene con i rispettivi club: Tommaso Baldanzi e Giorgio Scalvini. Quest'oggi, però, Fagioli ha ottenuto un altro trofeo personale: il classe 2001 ha vinto il premio come MVP EA Sports Fifa del mese di maggio. Un mese nel quale Fagioli ha disputato quattro gol tra tutte le competizione con un gol, quello con la Cremonese, messo a referto.