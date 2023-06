Juventus, il via vai: da Rovella a Kulusevski, ecco cosa succede

TORINO – Un po’ di vacanze per i calciatori, poi sarà il momento di rientrare alla Continassa: sarà così anche per chi rientra dai prestiti e dovrà capire quale sarà il suo destino, tra la possibilità di ripartire a titolo temporaneo per un’altra destinazione oppure restare per giocarsi le chance di avere un ruolo in prima squadra agli ordini di Max Allegri.