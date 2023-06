Juve, quando giocano i bianconeri convocati con le Nazionali: il programma

TORINO - Finita la stagione con la Juventus per molti calciatori bianconeri è tempo di nazionali con gli impegni di Nations League, Europeo Under 21, qualificazioni ad Euro 2024 e amichevoli. Sono ben 12 i calciatori di Massimiliano Allegri che sono stati convocati dai propri Paesi a partire da Bonucci e Chiesa con l'Italia e Kean e Miretti con l'Under 21. In Under 21, ma con l'Inghilterra c'è anche Iling Junior , mentre tornando alle nazionali maggiori ci sono Cuadrado con la Colombia, Danilo con il Brasile, Rabiot con la Francia, Kostic e Vlahovic con la Serbia e Milik e Szczesny con la Polonia. Questo il quadro dei prossimi impegni dei giocatori della Juventus, come riportato sul sito ufficiale del club.

Juventus, il programma dei Nazionali

Gli Azzurri di Mancini sono attesi dalla fase finale di Nations League in Olanda: il 15 giugno sfida alla Spagna con eventuale finale il 18. Gli Azzurrini di Nicolato si preparano invece per il girone dell'Europeo di categoria: il 22 con la Francia, il 25 con la Svizzera e il 28 con la Norvegia, la speranza è che l'avventura duri il più a lungo possibile. Negli stessi giorni in campo anche Iling-Junior, con l'Inghilterra che affronterà rispettivamente Repubblica Ceca, Israele e Germania. Numerose le amichevoli internazionali in programma a giugno: Colombia contro Iraq il 16 e Germania il 20, Brasile contro Guinea e Senegal il 17 e il 20. La Polonia gioca in amichevole con la Germania il 16 e poi ha un turno di qualificazione ai prossimi Europei il 20, con la Moldavia. Stesse date per la Serbia, in amichevole con la Giordania e poi in qualificazione agli Europei contro la Bulgaria. Due turni di qualificazione a Euro 2024 per la Francia con Gibilterra il 16 e con la Grecia il 19. Infine amichevoli per l'Argentina, con l'Australia il 15 e l'Indonesia il 19.