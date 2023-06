Kean, ladri nella villa di Torino: è il terzo juventino derubato

Una brutta vicenda ha visto Moise Kean come protagonista. Non si parla di campo, ma di vita privata. L'attaccante della Juventus, attualmente in vacanza, nel fine settimana ha subito un furto nella sua villa in precollina a Torino. A dare l'allarme ci ha pensato la domestica, che ha trovato la casa in disordine e una finestra aperta. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della stazione Barriera Casale e i militari hanno acquisito le immagini delle videocamere di sicurezza, oltre a sentire la testimonianza della donna. Stando alle prime ricostruzioni, i ladri sarebbero fuggiti con un bottino magro.