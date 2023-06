Juve, dossier difesa: il fattore Kim per Pau Torres e la linea verde

La Juventus ripartirà (anche) dai 19 clean sheet raccolti nell’ultima Serie A, statistica tra le più lusinghiere collezionate dai bianconeri nell’ultimo, schizofrenico, campionato. Anche per questo, dunque, in difesa sono attesi dei fisiologici ritocchi estivi, ma non una rivoluzione. Certo, l’eventuale addio a Bonucci - al di là di ogni significato simbolico - imporrebbe anche delle riflessioni a livello numeriche. Con il reparto arretrato di Allegri che potrebbe necessitare di un rinforzo. gol galeotto Il nome forte sul taccuino di Manna, al momento, resta quello di Pau Torres, che la Juventus l’ha già incrociata e battuta lo scorso anno in Champions League con tanto di gol (e sbarcando a Torino, in tal senso, rinverdirebbe i fasti dei predecessori Ronaldo e De Ligt…).