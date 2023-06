Juve dimenticata dalla Conference poi arriva la correzione: svista con giallo

Juventus dimenticata

Juventus, Aston Villa, Eintracht Francoforte, Lille e Osasuna sono i cinque club già qualificati ai playoff della competizione, l'ultimo turno preliminare, quello che vedrà le squadre sfidarsi per un posto ai gironi il 24 e il 31 agosto prossimi. Ma nell'elenco sul sito della Conference League per qualche ora sono stati presenti soltanto gli inglesi (giunti settimi in Premier), i francesi (5 in Ligue 1), i tedeschi (arrivati settimi in Bundesliga) e gli spagnoli (settimi anche loro in Liga). Assente la Juve, anche lei piazzatasi settima in campionato. Il club bianconero però è magicamente ricomparso nel corso della serata di giovedì. Resta il dubbio: la dimenticanza è stata solo il frutto di una disattenzione o lascia presagire scenari di esclusione futura dalle competizioni europee?