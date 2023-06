Juve, Superlega e Uefa: un sistema che fa paura e l'analisi costi-benefici

Tutto era iniziato con un disastro comunicativo, tutto finisce con un disastro comunicativo. Dal 19 aprile 2021 al 6 giugno 2023, l’unico filo conduttore è l’incapacità di spiegare bene le cose, che spesso è alla base della loro riuscita. La Superlega era nata con un comunicato nel cuore della notte al quale nessuno aveva preparato il terreno, la Superlega finisce, per la Juventus, con un comunicato in tarda serata che non spiega niente, si contorce fra negazioni e contraddizioni, senza riuscire a spiegare granché, ma finendo per ammettere un po’ mestamente che sì, l’anticipazione del Chiringuito (mica del Financial Times) era giusta e la Juventus valuterà con Real Madrid e Barcellona l’uscita dalla Superlega.