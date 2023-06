Juve-Uefa, aria di patto: si lavora a un’intesa. La novità, pro e contro

TORINO - Serata con il giallo. E no, non è ancora tempo di Tour de France. Anche perché il giallo in questione si è consumato ieri sera a Nyon, pochi chilometri oltre il confine francese. Lì, in terra elvetica, si trova il quartier generale della Uefa. E proprio sul sito ufficiale del massimo organismo europeo del pallone si è consumato il già citato giallo.