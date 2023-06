Juve, ora il futuro si fabbrica in casa: il piano per la rosa 2023/24

L’appuntamento con Svizzera-Italia Under 21 di ieri sera era segnato sull’agenda di qualsiasi dirigente, normale amministrazione. Gli occhi juventini però erano puntati sulla Cluj Arena con particolare attenzione, perché gioventù e italianità, per definizione tratti distintivi della Nazionale di Paolo Nicolato, sono anche due delle principali linee guida delle nuove strategie di mercato bianconere. Tanto che in campo tra gli azzurri ieri c’erano un giocatore di proprietà della Juve pronto a rientrare alla Continassa dopo una stagione in prestito come Rovella, un obiettivo di mercato caldo come Parisi e due giocatori seguiti con grande attenzione come Carnesecchi e Gnonto. Questo per quanto riguarda i titolari, perché in panchina c’era invece chi juventino lo è già come Fabio Miretti, uno tre soli classe 2003 della spedizione, con Scalvini e Gnonto.