Juve, Agnelli, Maldini, Totti, il numero 10: Del Piero show a Sky

In occasione del talk "10+10=Sky 20 anni con Alessandro Del Piero e Francesco Totti”, le bandiere di Juventus e Roma hanno ripercorso le rispettive carriere dall'esordio all'addio.

L'ex capitano della Roma ha "suggerito" alla società bianconera di portare nella dirigenza una figura come quella di Alex, mentre lo stesso "Pinturicchio" è tornato sul burrascoso addio alla Vecchia Signora con parole sagge, tornando sul rapporto con l'ex presidente Andrea Agnelli.

Del Piero su Agnelli e l'addio alla Juve

Queste le parole di Alessandro Del Piero sull'ex presidente Andrea Agnelli e l'addio alla Juventus: "Io e Francesco siamo stati capitani ingombranti? Sì. Lo volevamo essere? No. Abbiamo visto e siamo cresciuti insieme a generazioni di tifosi, le icone dello sport vanno cullate non perché meritino un trattamento speciale, ma perché sono speciali. L'addio alla Juventus è stato bellissimo ma anche drammatico: con Andrea Agnelli ci siamo risentiti nel corso degli anni e ad oggi non c'è nulla di irrisolto. È andata com'è andata".