Juve, curiosità calendario 2023/24: dall'Inter al Napoli, lo sapevi che...?

Prime sensazioni di nuova stagione. Sorteggiato, infatti, il programma della Serie A 2023/24. L'occhio cade, ovviamente, subito sui big match e i derby. La Juventus è dunque venuta a conoscenza del proprio calendario : la squadra di Massimiliano Allegri esordiranno nel prossimo campionato in Friuli contro l' Udinese . Tante le statistiche e curiosità in merito agli appuntamenti della prossima Serie A per i bianconeri.

Juve, calendario 2023/24: curiosità su Udinese e Inter

La Juventus è la squadra che, per più volte, ha vinto la prima giornata di Serie A: ben 58 i successi. La Lazio è invece la compagine che ha trovato più volte il pareggio (29).

L'ultima volta che Udinese-Juventus ha aperto il campionato è stata il 22 agosto 2021, con il match che terminò 2-2. Sarà la quinta volta che le due compagini si sfidano all'esordio stagionale: fin qui 2 vittorie della Juve, 1 successo per i friulani e un pareggio, quello di due anni fa. La squadra di Allegri, dunque, comincerà ad Udine, esattamente dove aveva terminato l'ultima stagione.

Il Derby d'Italia con l'Inter arriverà alle 13° di campionato, esattamente come l'anno scorso (in quel caso 2-0 per i bianconeri con i gol di Rabiot e Fagioli). Nella passata Serie A la Juve è stata l'unica squadra ad vincere 2 volte su 2 contro i nerazzurri. Due vittorie arrivate, tra l'altro, senza subire reti: non accadeva al 1976/77. Inoltre, la sfida tra Juventus ed Inter è quella che più volte si è giocata nella storia del massimo campionato, ben 180 (al pari dei match tra Roma e Inter).