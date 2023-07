Cristiano Ronaldo alla Juventus: cinque anni fa Agnelli stupiva il mondo

Il sogno che diventa realtà per ogni tifoso, piccolo e grande. Cristiano Ronaldo è della Juventus . È il pomeriggio del 10 luglio 2018 ed è appena arrivata l’ufficialità di uno storico colpo di mercato, chiuso dall’ex presidente Andrea Agnelli in un incontro in Grecia con il Pallone d’Oro e l’agente Jorge Mendes . Al Real Madrid vanno 100 milioni di euro, al fenomeno portoghese un ingaggio da capogiro: 30 milioni di euro all’anno per quattro stagioni. Il resto è storia, arricchita da numerosi record e momenti già iconici.

Cristiano Ronaldo e la Juve, la verità

I numeri di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Nelle tre stagioni juventine, Ronaldo ha segnato 101 gol in 134 partite (81 in 98 gare di campionato, 4 in 10 di Coppa Italia, 2 in 3 di Supercoppa Italiana; 14 su 23 in Champions). Il fenomeno portoghese ha vinto 2 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane, portando a casa con 29 gol il titolo di capocannoniere del torneo 2020/2021 (il primo a riuscirci con tre club diversi: United, Real, Juve) e il titolo di miglior giocatore del torneo 2019/2020. Nell'ultimo scampolo di mercato del 2021 il passaggio allo United e all’inizio del 2023 la nuova avventura in Arabia Saudita, all’Al-Nassr. Ma non è ancora finita. CR7 va sempre a caccia di nuovi record.

