Cuadrado e il rosso in Juve-Inter: sconterà la squalifica da nerazzurro

Il colombiano ha punito diverse volte i nerazzurri e ora con la sua prossima nuova maglia dovrà scontare anche due turni di squalifica in Coppa Italia. La curiosità? Quel cartellino rosso è arrivato proprio nella semifinale tra la Juventus e la squadra di Inzaghi.

Cuadrado e i turni di squalifica da scontare: la ricostruzione

Facciamo una breve ricostruzione, ritornando al 4 aprile 2023, semifinale d'andata di Coppa Italia tra la Juventus e l'Inter. La partita termina 1-1, con gol al 90' su rigore realizzato da Lukaku. Il belga esulta con il dito davanti alla bocca e si scatena il caos. Il belga prende il rosso, poi revocato per "grazia" da Gravina, e inizia un battibecco con Cuadrado. Il colombiano viene ammonito. Era diffidato e avrebbe saltato comunque il ritorno. Ma non finisce qui. Poco dopo l'esterno si rende protagonista di un vigoroso corpo a corpo con Handanovic e Massa espelle entrambi. Il Giudice Sportivo non fa sconti: "Tre turni di squalifica per Juan Cuadrado perché, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria (Handanovic, ndr), lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest'ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale)" - questo è quanto si legge dal referto. La prima Cuadrado l'ha già scontata, ora però dovrà saltere le prossime due e lo farà in nerazzurro. Gli strani intrecci del derby d'Italia.