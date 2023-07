Lukaku torna sui social: il messaggio criptico dopo le voci di mercato

Dopo alcuni giorni di silenzio, in realtà 'riempiti' e resi particolarmente 'rumorosi' dalle voci che si sono susseguite, dalla rottura con l'Inter alla trattativa con la Juventus, Romelu Lukaku torna a postare sul proprio account Instagram . Per la precisione, un video di oltre due minuti e otto foto accompagnate da un messaggio criptico...

Nel filmato scorrono rapidamente numerosi attimi di vacanza di Lukaku e dei suoi amici, in piscina, per strada e su un campo da calcio ad allenarsi, ma anche momenti di svago in piscina, col cellulare e con una macchina fotografica professionale. A far rumore, però, è la didascalia scritta accanto alle otto istantanee pubblicate subito dopo: "La fin...". I tifosi della Juventus non hanno potuto fare a meno di notare l'analogia con il celebre motto del club: "Fino alla fine".

