Juve a cena da Bonucci: rimpatriata con Paredes e foto social

Nella giornata di ieri sono arrivati anche gli ultimi giocatori: Bonucci, Chiesa, McKennie, Rovella e Cambiaso che dopo aver svolto le consuete visite al J Medical hanno preso parte all'allenamento, alcuni con il resto della squadra, altri singolarmente data la condizione da fuori rosa. In serata però alcuni giocatori bianconeri si sono ritrovati nel ristorante di Bonucci per una cena tra amici: con loro anche un fresco ex bianconero, Leandro Paredes.

Juve, cena da Bonucci: c'è anche Paredes

A cena erano presenti Pogba, Gatti, Bonucci, Locatelli, Fagioli, Vlahovic, Perin e appunto Paredes che è stato il primo a postare la foto di gruppo sui social con scritto: "Cena con amici e un cuore rosso". Lo scatto è stato poi ripostato dal resto del gruppo tra simpatiche emoticon e cuori rossi. Rimpatriata o cena di addio per qualcuno?

I tifosi non hanno perso occasione per commentare lo scatto sui social e alcuni hanno azzardato diverse ipotesi: "Vlahovic vicino a Paredes...dove è tornato Leandro?", il riferimento sibillino al Psg, che nell'ultima settimana si è fatto sotto per Dusan, è chiaro. "Si aprono le scommesse su quanti dei presenti al tavolo saranno nella Juve a settembre" e c'è anche chi è già nostalgico .