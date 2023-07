Miretti torna al lavoro: inizia il ritiro con la Juve. E il mercato...

La squadra si sta allenando intensamente, tra voci di mercato e la ricerca della condizione fisica ottimale, in vista di una stagione che dovrà essere quella del riscatto.

Juve, Miretti torna al lavoro

All'appello mancava soltanto un giocatore, che proprio in queste ore ha raggiunto il resto del gruppo squadra iniziando gli allenmenti con i bianconeri: si tratta di Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 ha trascorso la mattinata tra J Medical, per i consueti controlli del caso, e l'inizio del lavoro alla Continassa. Miretti ha infatti preso parta alla spedizione dell'Italia U21 all'Europeo di categoria. Un'avventura sfortunatamente terminata anzitempo, con gli azzurrini eliminati al girone, perdendo così anche le Olimpiadi. Un flop a cui hanno fatto seguito le dimissioni dell'ormai ex ct Nicolato. Dopo la delusione azzurra, ora al lavoro con la Juventus per preparare al meglio la prossima stagione. Il futuro di Miretti, però, resta un'incognita, con un club in particolare che ha mostrato grande interesse: si tratta della Salernitana. I campani sono in pressing sul centrocampista bianconero: stabiliti i tempi per la decisone.