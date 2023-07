Peeters, la Juve e il calvario: “Sotto shock, avevo paura di morire”

L'incredibile storia di Daouda Peeters è stata raccontata dalla Juventus con uno speciale che ha permesso di conoscere i dettagli di una vicenda dai contorni drammatici che, per fortuna, sembra ormai pienamente destinata a un lieto fine.

Nell'ottobre 2021 Peeters, centrocampista belga di origini guineane, è stato colpito da una neuropatia che lo ha costretto a un calvario: "Ho avuto paura di morire" ha raccontato Peeters, che è tornato a correre e da luglio 2023 è stato ceduto in prestito in Serie B al Sudtirol.

Peeters, dalla Guinea al Belgio

Poco più di quattordici minuti su YouTube. Così la Juventus ha raccontato e per certi versi omaggiato la forza d'animo di Peeters: “Quando avevo 6 anni sono stato adottato da una famiglia belga dove ho trovato due sorelle e un fratello”.

Intervistati anche i suoi familiari e la compagna di Peeters, Nada Doebre: “Sicuramente un’adozione influenza la tua vita ma se non fosse per il colore della pelle, vedendolo all’interno della sua famiglia, non si direbbe che è stato adottato. Daouda ha un rapporto veramente speciale e molto bello con i suoi”.

Emozionatissima la mamma adottiva Tinnie Van Roey, che ha ricordato: “Quando abbiamo visto per la prima volta Daouda era già sera ed era molto buio. Ho potuto vedere mio figlio da vicino ed era il bambino più bello che avessi mai visto. Mi sono subito innamorata. La prima volta che ha giocato a calcio non abbiamo capito subito che fosse un buon calciatore, ma poi, mentre cresceva e diventava più forte, abbiamo notato che ci sapeva fare con la palla. L'interesse della Juve per lui è stsato un sogno che diventava realtà".

Un'emozione raccontata dallo stesso Peeters: “Il mio procuratore mi chiamò e mi disse che la Juve era interessata. Gli dissi che non poteva essere vero, che non ci credevo. Sono volato a Torino. Ho visto la Continassa, Vinovo, l’Allianz Stadium. Un sogno. Il mio esordio in Serie A (29 luglio 2020, Cagliari-Juventus 2-0, ndr) è stato un bellissimo momento. Il mister mi ha chiamato e mi ha detto che sarei entrato. È stato un attimo speciale”.