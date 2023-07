Juve, ma sino a quando potrai aspettare Pogba?

Tanto che le prime parole americane pronunciate da Allegri a proposito del centrocampista sono state un mix di pragmatismo e rassegnazione: "Non. avere avuto a disposizione un giocatore del calibro di Pogba ha significato una penalizzazione per tutti. Purtroppo, momentaneamente sta ancora svolgendo un lavoro differenziato per cercare di recuperare prima possibile. Tuttavia, per ora non sappiamo quando potrà lavorare con il resto della squadra. Pogba non si è praticamente mai allenato con il gruppo: procede bene, ma anche l'anno scorso a volte andava bene e poi si fermava. Vedendolo correre, mi sembra vada un po' meglio, però, da qui a giocare, ce ne passa, Bisogna aspettare, come minimo un mese per vedere se tornerà a disposizione della squadra". Decisamente, le tournée americane non nascono sotto una buona stella: per Pogba (dodici mesi fa il suo calvario cominciò proprio negli Usa) e per la Juve, il cui esordio stagionale con il Barcellona è saltato a causa del virus intestinale che ha colpito quindici blaugrana. Al di là dei corsi e ricorsi, sul tappeto rimangono la questione Pogba e la domanda del giorno: sino a quando la Juve potrà permettersi di aspettarlo? Un altro mese è già troppo.