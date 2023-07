Yildiz, prima volta Juve e la maglia di Leao: il messaggio social

La Juventus ha completato la prima amichevole estiva nella sua tournée in America. Una vittoria ai rigori contro il Milan di Stefano Pioli dopo il 2 a 2 dei tempi regolamentari (si è giocato 90' senza supplementari). Al di là del risultato, però, c'è da sottolineare come i bianconeri, con le assenze di Pogba e Vlahovic su tutti , abbiano utilizzato tantissimi giovani.

Fabio Miretti è partito titolare e poi nel corso della ripresa sono entrati anche: Nicolussi Caviglia, Soulé, Huijsen, Nonge Boende e Kenan Yildiz. Quest'ultimo poi ha scritto anche un post per ricordare l'esordio, seppur non ufficiale, con la maglia della prima squadra.

Yildiz, l'esordio con la Juve e la maglia di Leao

Il classe 2005, uno dei talenti del settore giovanile bianconero, si sta mettendo in mostra in questo ritiro pre campionato e contro il Milan è entrato al 60' al posto di Chiesa. Yildiz ha mostrato la sua duttilità perché con la Primavera ha giocato prevalentemente da esterno, ma con i rossoneri si è mosso bene alle spalle di Milik come seconda punta. Un esordio positivo che lo stesso turco ha voluto sottolineare in un post su Instagram: "La prima volta non si scorda mai. Una bellissima giornata a Carson. Ora il duro lavoro continua. Andiamo a prenderne altri" ha scritto. Tra le foto, oltre a quelle di campo durante la partita, è apparsa anche quella con Leao e lo scambio di maglia con il 10 portoghese del Milan.