Pogba icona per il brand Juve: è il più richiesto in America

Sarà anche vero che in campo non regala chissà quale spettacolo, che da due anni non colleziona titoli e che è rimasta fuori dall’Europa, ma la Juve tira. Come brand piace e il fascino non l’ha perso, nonostante tutto: negli Stati Uniti c’è la corsa ad accaparrarsi un evento o una promozione con i bianconeri. La community reale si mischia con quella virtuale e dalla California alla Florida, prossima tappa del tour oltreoceano, il denominatore comune è quasi sempre uno: Paul Pogba, il più richiesto per shooting, eventi, show business.

Anche a Los Angeles, da West Hollywood a Santa Monica passando per Westwood, all’interno del training facility di Ucla che ospita i Los Angeles Lakers d’estate: tutti vogliono Pogba al loro evento, che possa essere glamour, sportivo, tecnologico, social. Juve, Pogba ambasciatore del marchio Il Polpo si sposa bene con tutto e la Juventus lo porta in giro come se fosse una sorta di ambasciatore del marchio. Perché è vero che il francese nella scorsa stagione ha visto il campo solo per pochi spezzoni e il suo rientro a pieno regime è ancora un punto di domanda, ma gli aspetti tecnici e calcistici non lo rendono meno attraente per sponsor e pubblico, specialmente qui negli Stati Uniti. Un posto dove Pogba è di casa, tanto che i rumors su un suo possibile passaggio alla corte di Lionel Messi a Miami sono piuttosto frequenti sui media made in Usa. In attesa di tornare a dare una mano alla Juventus da calciatore, Pogba la aiuta sicuramente come uomo immagine: amico di rapper, influencer, stelle degli altri sport, il Polpo sarà pure a mezzo servizio, ma quando ci sono i tifosi all’allenamento il boato più grande è ancora riservato a lui. Ed è caccia al selfie.

Juventus, Pogba prosegue il percorso di recupero Dribblate per il momento le tentazioni dei petrodollari dell’Arabia Saudita, Pogba prosegue nel suo percorso di recupero, secondo la tabella di marcia che a grandi linee ha delineato Allegri nei primi giorni di ritiro americano: l’obiettivo è rientrare con il gruppo giusto in tempo per il debutto in campionato, a Udine il 20 agosto. Nel frattempo il francese continua ad aumentare il suo numero di follower sulle principali piattaforme social: 59,7 milioni di “seguaci” su Instagram, una cifra superiore a quella del profilo ufficiale della Juventus, che ha un milione di follower in meno (58,7). Se si pensa che un’altra stella come Federico Chiesa ne ha 4 milioni, la differenza è abissale a livello di immagine: è anche per questo, andare in giro per eventi dal lancio delle magliette ai siparietti con l’influencer di turno alla sfide a basket, che Pogba, a differenza di altri compagni, non ha saltato la tournée ed è stato portato negli Stati Uniti anche se infortunato e non utilizzabile nelle sfide di precampionato, compresa quella che si svolgerà al Camping World Stadium di Orlando con il Real Madrid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA